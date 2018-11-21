9126 مستفيداً من التأمين الصحي لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بالشارقة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أكدت خلود عبدالله آل علي مدير إدارة الرعاية المنزلية في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أنه مع حلول النصف الأول من عام 2018، بلغ عدد الحاصلين على بطاقات التأمين الصحي من فئات كبار المواطنين، وأصحاب الهمم نحو 9126 مستفيداً، بمعدل 4721 بطاقة تأمين سند؛ و3373 بطاقة تأمين «أمان».

بالإضافة إلى 1032 بطاقة تأمين مقدمة إلى أصحاب الهمم، مشيرة إلى أنهم يعملون جاهدين على تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة لتحقيق جودة حياة عالية لهم، وبشكل يواكب تطلعات حكومة الشارقة باعتبارها من المدن التي توفر خدمات متكاملة للمسنين طويلة الأمد بالإضافة إلى الخدمات التأهيلية.

وأوضحت أنهم يوفرون الرعاية الصحية لكبار المواطنين من خلال بطاقات التأمين الصحي الصادرة عن هيئة الشارقة الصحية، وهي «تأمين أمان» مخصص للفئات العمرية ما فوق 60 عاماً، من مواطني إمارة الشارقة، و«تأمين سند» مخصص للفئة العمرية ما فوق 55 عاماً من مواطني الشارقة المستفيدين من الضمان الاجتماعي باجتماعية الشارقة والتأمين المخصص لأصحاب الهمم من مواطني الشارقة.

رحمة

وتحدثت آل علي عن خدمات التمريض المنزلي «مشروع رحمة» الذي يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية والعلاجية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم ممن يصعب عليهم مراجعة المستشفيات، في سبيل تعزيز الحالة الصحية للمرضى، وضمان تلقي علاجاتهم وهم وسط أسرهم وعائلاتهم، تحقيقاً لنهج إمارة الشارقة الرامي إلى مجتمع يتمتع بالرفاه.

وقالت إن هذه المبادرة تم إطلاقها بقرار رقم 22 لسنة 2017 صادر عن المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة؛ بهدف تعزيز الحالة الصحية للمرضى طريحي الفراش من كبار السن، والحفاظ على استقرار الوضع الصحي للمشمولين.

فضلاً عن أنها تصب في جعل إمارة الشارقة من المدن الرائدة في تقديم خدمات تلامس احتياجات كبار السن ليتسنى لهم العيش في بيئة مثلى تحقق لهم الرفاهية، حيث تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية تقديمها لطريحي الفراش من فئات كبار المواطنين من مواطني إمارة الشارقة ممن تنطبق عليهم الشروط.

80 طلباً

وذكرت أن المبادرة استقبلت 80 طلباً مقدماً، منذ إطلاقها عام 2017م، ليستفيد منها نحو 20 حالة على أن تتوافر فيهم الشروط وهي؛ أن يكون من مواطني إمارة الشارقة، ومن طريحي الفراش ويحتاج للتغذية الأنبوبية وفقاً لتقرير صادر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لافتة إلى أن مدة تقديم هذه الخدمة للمستفيد عبر فريق متخصص في تقديم الخدمات الطبية والتمريضية قد تصل إلى 8 ساعات يومياً أو 12 ساعة يومياً وقد تصل إلى 24 ساعة حسب توصيات الطبيب المسؤول عن الحالة.

وحدات علاجية

وذكرت مدير إدارة الرعاية المنزلية أن الدائرة توفر وحدات علاجية متنقلة أبرزها وحدة العيادة الطبية الميدانية المتنقلة، بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، في مدن ومناطق إمارة الشارقة والعمل على التشخيص المبكر للأمراض المزمنة، مثل السكري والرئة والسرطانات، من خلال ما تحتويه العيادة المتنقلة من مكونات متطورة مثل أجهزة الأشعة، وأجهزة التشخيص بالموجات فوق الصوتية وأجهزة مختبرية.

أندية الأصالة

تقدم أندية الأصالة، البالغ عددها تسعة نَوادٍ خدماتها وبرامجها على مستوى أفرع الدائرة في إمارة الشارقة بهدف تحسين نوعية الحياة الكريمة لكبار المواطنين من خلال توفير بيئة تواصلية فعالة، بعيداً عن العزلة التي يواجهها البعض في المنازل عبر حزمة من البرامج والأنشطة التي تتيح ممارسة البرامج والفعاليات خلال الفترة النهارية في مجالس ومراكز نهارية ترفيهية صحية رياضية واجتماعية بالقرب من الأماكن السكنية تضمن اندماجهم المجتمعي، ووصل عدد الأعضاء الملتحقين بالنادي إلى نحو 685 عضواً من الأمهات والآباء، يمارسون كافة الأنشطة.