«إكسبو 2020» يدعو الطلبة إلى رحلة تعريفية في مركز الزوار

المصدر: دبي- البيان

افتتح مركز الزوار في «إكسبو 2020 دبي» أبوابه داعياً المدارس في مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى اصطحاب طلابها للاطلاع على موقع الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويتميز مركز الزوار بتصميم فريد يثري تجربة تعلم الطلاب على اختلاف فئاتهم العمرية، إذ يتيح لهم استكشاف معارض إكسبو الدولية والأدوار المهمة التي لعبتها على مر تاريخها، والتعرف على الابتكارات التي خرجت للنور منها لتحدث تأثيراً على مسيرة البشرية والعالم.

وإضافة إلى الحصول على لمحة سريعة عن موقع الحدث الدولي الذي يشهد العمل فيه تقدماً متسارعاً، يمكن للطلاب التعرف عن كثب على «إكسبو 2020 دبي» من خلال العروض التفاعلية للأجنحة المختلفة التي تدور حول مواضيع متنوعة، وذلك عبر شاشة مقوسة عرضها سبعة أمتار توفر جولة افتراضية مذهلة في الموقع.

وتسلط ورش العمل التطبيقية التي تناسب مختلف الأعمار الضوء على الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، والمواضيع الفرعية، الفرص والتنقل والاستدامة، ضمن بيئة ممتعة وجذابة.

مستقبل وفي هذا السياق، قالت علياء آل علي، مدير إدارة برنامج إكسبو للمدارس: «سيعود إكسبو 2020 دبي بالعديد من المنافع التي تصب خصيصاً في مصلحة الطلاب واليافعين، لا سيما أن الابتكارات والأفكار الجديدة التي تنبثق عن الحدث ستسهم في صياغة ملامح مستقبلهم وتلهمهم للعمل على ترجمتها على أرض الواقع.

ومن هذا المنطلق، يأتي الشباب في صميم خططنا الحالية والمستقبلية».وأضافت: «يسعدنا استقبال الطلاب والمعلمين في مركز الزوار الذي جرى تصميمه لتمكينهم من المشاركة في مسيرتنا إلى عام 2020، حيث يوفر لهم فرصة رائعة لاكتساب المعارف عن «إكسبو 2020 دبي» قبل افتتاح أبوابه رسمياً».