جامعة الفجيرة ونظيرتها في كاليفورنيا تبحثان التعاون

المصدر: الفجيرة - وام

استقبلت جامعة الفجيرة وفداً من جامعة ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية CSUB الذي يزور الإمارة لمدة 6 أيام، بهدف مناقشة كل سبل التعاون بين الجامعتين في مجالات الاعتماد الدولي لكلية إدارة الأعمال بجامعة الفجيرة وتبادل الأساتذة والبحوث العلمية المشتركة والبرامج الأكاديمية المشتركة وتنظيم مؤتمر دولي مشترك وتبادل الطلاب.

وأشار الدكتور محمد غرس الدين، مدير جامعة الفجيرة، إلى أن زيارة وفد جامعة كاليفورنيا تأتي في إطار سعي الجامعة نحو التميز الأكاديمي من خلال التعاون مع الجامعات المحلية والعالمية العريقة، ومن خلال الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال الاعتماد الدولي، تمهيداً لحصول الجامعة على الاعتماد الدولي للبرامج الأكاديمية في تخصصات إدارة الأعمال والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.