«خيرية الشارقة» تنظم عرساً جماعياً لـ 20 شاباً في غينيا كوناكري

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت جمعية الشارقة الخيرية حفل عرس جماعي لـ 20 شاباً في جمهورية غينيا كوناكري، بغرب أفريقيا، من المعسرين من الشباب، وقام وفد الجمعية الذي زار 3 دول في غرب أفريقيا هي غينيا كوناكري، وسيراليون، وليبيريا، يتفقد خلالها مشاريع الجمعية المنفذة بتلك البلدان، وتقديم مساعدات الإغاثة العاجلة للفقراء والأسر المتعففة.

وقال محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع في جمعية الشارقة الخيرية: «بناء على توجيهات الشيخ عصام بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، استكملت الجمعية برنامج جولاتها الميدانية لتفقد مشاريعها وأعمالها بالخارج، حيث قام وفد الجمعية بتفقد أعمال الجمعية في غينيا كوناكري وسيراليون وليبيريا، وتم تنظيم وتنفيذ مشروع العرس الجماعي في جمهورية غينيا كوناكري، وجاء المشروع بدعم من الجمعية ليستفيد منه 20 عريساً من الشباب المقبلين على الزواج، من غير المقتدرين على توفير نفقات وكلفة الزواج».

وأشار إلى أنه تم الاطلاع على بقية المشاريع والمنشآت التابعة للجمعية، والتي تضمنت عدداً من المساجد والآبار في بلدتي كولوغري ودنبايا بمدينة دوبريكا.