«واي فاي» مجاني في حدائق ومتنزهات وشواطئ أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي اتفاقية مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» تهدف إلى توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» المجانية في الحدائق والمتنزهات والشواطئ التابعة للبلديات بما يسهم في تعزيز مستويات سعادة جميع سكان إمارة أبوظبي ويخدم أهداف الدائرة الاستراتيجية.

وتأتي خطوة توقيع هذه الاتفاقية ضمن مساعي الدائرة الهادفة إلى دعم التعاون بينها وبين المؤسسات شبه الحكومية، من أجل الإسهام في بناء وتوفير مجتمعات متكاملة ومستدامة من شأنها تعزيز نوعية الحياة في إمارة أبوظبي، وتحفيز السكان على الاستفادة مما توفره المرافق المجتمعية والترفيهية التابعة للبلديات.

وقع الاتفاقية مبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات وعثمان سلطان المدير التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بمقر دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

وستعمل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بموجب هذه الاتفاقية على توفير نقاط الوصول اللاسلكي للإنترنت ذي السرعة العالية والمجاني في كل من حديقة العائلة وكورنيش أبوظبي وحديقة الخالدية وحديقة التراث وحديقة الكابيتال وحديقة النادي السياحي وحديقة مسجد هزاع وحديقة أم الإمارات.