«أبوظبي التقني» ينظم مسابقة مهارات آسيا العالمية 26 الجاري

المصدر: أبوظبي- وام

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري الدورة الأولى من مسابقة «مهارات آسيا العالمية..أبوظبي 2018»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 500 متسابق ومسؤول من 20 دولة.

وينظم «أبوظبي التقني» أولى دورات مسابقات المهارات الآسيوية بهدف الارتقاء بمنظومة المواهب الآسيوية للمساهمة في صناعة التقدم الصناعي وإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم التقني والمهني.

وقال مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس المنظمة الآسيوية للمهارات إن تنظيم دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي الكبير يأتي نتيجة دعم ومساندة القيادة الرشيدة لـ«أبوظبي التقني» وهو الأمر الذي أدى إلى نجاح المركز في تنظيم المسابقة العالمية للمهارات - أبوظبي 2017 وفق أكثر نظم العالم تقدماً وتطوراً بما أبهر العالم أجمع.

وأكد أن قارة آسيا ستكون على موعد مع تنظيم فريد لمسابقة «مهارات آسيا العالمية.. أبوظبي 2018»حيث بات العالم أجمع يثق في القدرات الاقتصادية والتقنية والإدارية والتنظيمية التي تتمتع بها الإمارات في ظل رعاية ودعم من قيادتها الرشيدة.

وأشار إلى أن رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لهذا الحدث العالمي الكبير تعكس بوضوح مدى حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة الأسباب والإمكانيات التي تمكن المنظمة الآسيوية للمهارات من العمل وفق استراتيجية متقدمة.