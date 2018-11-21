بلدية العين تكرّم 72 جهة من شركائها الاستراتيجيين

المصدر: العين – داوود محمد

كرمت بلدية العين أمس أكثر من 72 جهة من شركائها الاستراتيجيين والشركات الخاصة خلال ملتقى الشركاء الاستراتيجيين، بحضور الدكتور مطر النعيمي مدير عام البلدية، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمشاريع، وممثلي الشركات والمؤسسات ممن ساهموا بتنفيذ وتطوير مشاريع وخطط البلدية، بهدف تفعيل دور المؤسسات وتعزيز أهمية العلاقة الاستراتيجية بين شركات القطاعين الحكومي والخاص، في تنفيذ الخطط والبرامج لتحقيق تطوير عمراني متكامل مستدام وخدمات بلديّة متميزة لرفاهية وسعادة المجتمع.

ويعد ملتقى الشركاء الاستراتيجيين والشركات الخاصة، الذي تقيمه البلدية بشكل دوري في كل عام، منصة تكرم من خلالها البلدية جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تربطها بها علاقات استراتيجية من التعاون والشراكة، فضلاً عن تعزيز العمل المشترك لخدمة مدينة العين وتلبية جميع التوقعات والطموحات.

جلسة تفاعلية

وتخلل الملتقى تخصيص جلسة حوارية تفاعلية للنقاش وتبادل الأفكار والمعلومات لتعود بالمنفعة المشتركة على جميع الأطراف، وتدعم الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات، لما لها من أهمية في تجسيد قيم الاستشراف والابتكار والشفافية والمشاركة، والإنتاجية، كما وعبر ممثلو الشركات والجهات عن الدور الفعال الذي تلعبه بلدية مدينة العين في تطوير مجالات العمل بهدف الارتقاء بأداء الأعمال والمهام وصولاً لأفضل المخرجات.

كما صاحب الملتقى معرض شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية من خلال استعراض منجزاتها ومشاريعها في مجال التحول الرقمي وغيرها من المجالات الخدمية، حيث أتاح المعرض الفرصة للحضور والزوار للاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات.