شيخة بنت سيف: الإمارات تبوأت مركزاً متقدماً في رعاية الطفولة

المصدر: أبوظبي - البيان

أشادت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالنهج الإنساني الرائد في بناء الإنسان وصناعة أجيال المستقبل، الذي غرس قيمه النبيلة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسارت على دربه من بعده قيادة رشيدة أخلصت لشعبها ووطنها، مؤكدة نجاح الدولة في تبوّؤ مركز مُتقدّم بين دول العالم في مجال رعاية الطفولة وبناء جيل المستقبل.

وأشارت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان إلى أن الاحتفال بيوم الطفل العالمي يتزامن هذا العام مع احتفالات الدولة بمئوية زايد القائد المؤسس الذي حرص على توفير أفضل سبل الحياة لغراس الأمة، حيث تمّت المصادقة في عام 1997 على اتفاقية حقوق الطفل.