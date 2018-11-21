اتفاقية تعاون مشترك بين «الفجيرة الخيرية» و«سند»

المصدر: الفجيرة - البيان

وقعت جمعية الفجيرة الخيرية في مقرها، صباح أمس، اتفاقية تعاون مع مؤسسة سند الخيرية بالسودان، ونصت الاتفاقية على تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال كفالة الأيتام ومساعدة المرضى ومشاريع الأسر الفقيرة، ووقع الاتفاقية، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية علي بن عباد العبدولي، ومن جهة مؤسسة سند مدير عام المؤسسة سامية محمد عثمان، بحضور نائب مدير جمعية الفجيرة الخيرية علي راشد الملاحي، وسامية محمد أبو عاقلة مدير البرامج والمشروعات بمؤسسة سند الخيرية، وعدد من المسؤولين من المؤسستين وموظفي الجمعية.

وقال مدير عام الجمعية علي بن عباد: «نحرص على التعاون مع مؤسسة سند الخيرية في سبيل إيصال الخير لأهلنا في السودان، فالعمل الخيري لا يتم إلا بالتكاتف والتعاضد والتآزر والشراكة المجتمعية، ولابد من أن نقدم كل ما لدينا من أفكار في المجالات الخيرية المجتمعية المختلفة، ليعم الخير بين كافة أفراد المجتمع، وإن جمعية سند الخيرية هي من الجمعيات الرائدة في مجال خدمة المجتمع، ولها مبادرات وإسهامات عديدة نسعى إلى التعاون معها ما من شأنه خدمة أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين».