إطلاق النظام الإلكتروني الوطني للارتقاء بالأداء البيئي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة النظام الإلكتروني الوطني للارتقاء بالأداء البيئي وخريطة المنشآت الصناعية على مستوى الدولة، كأحد أهم مخرجات مبادرة الارتقاء بالأداء البيئي التي أُطلقت خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.

وقالت المهندسة عائشة محمد العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء في الوزارة: إن مبادرة الارتقاء البيئي تهدف إلى تحسين مؤشر التنافسية العالمية للدولة، بما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071، في جعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في القطاعات كافة.

وأضافت: «تستهدف المبادرة خلق آلية مشتركة موحدة لتقييم الأثر البيئي للمشاريع، والحد من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى حماية الأنظمة البيئية الهشة، وحماية حق الأجيال في الهواء النظيف والمياه النقية، وتعزيز الأداء البيئي من خلال تخفيض الآثار السلبية على البيئة، وتحفيز القطاع الخاص إلى التحول نحو الإنتاج الأنظف، وتبني الممارسات الخضراء».

وأوضحت العبدولي أن النظام الإلكتروني الوطني للارتقاء بالأداء البيئي يهدف إلى تنفيذ المبادرة بطريقة حديثة وذكية أمام القيادة العليا والارتقاء بمنظومة العمل بما يتوافق مع التوجهات الحكومية في الدولة، وذلك من خلال إنشاء نظام إلكتروني وطني يربط الجهات لضمان توفير المعلومات اللازمة عند اتخاذ القرار، إضافة إلى إخطار المعنين في حال حدوث أي مستجد.

وأشارت إلى أن خريطة المنشآت الصناعية على مستوى الدولة تعد منصة معلوماتية مكانية تهدف إلى تزويد المتعاملين ومختلف فئات المجتمع بالمعلومات المتعلقة بمواقع المنشآت الصناعية التابعة لكل إمارة من إمارات الدولة التي تزيد على أكثر من 7000 منشأة صناعية.