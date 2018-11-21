انطلاق المرحلة الثانية لإنجاز معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، المرحلة الثانية لإنجاز معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم الذي يجمع مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتية وتوثيقها في قاموس معتمد تحت شعار: «نحو معجم لغة إشارة إماراتي موحد» للعمل على دمج فئة الصم من أصحاب الهمم في المجتمع، ونشر لغتهم وخاصة المفردات الإماراتية بلغة الإشارة.

ومن المقرر إنجاز المرحلة التي تشمل حوالي 1300 كلمة مفردة إشارية مع نهاية العام الحالي، بما يعد إنجازاً في مجال رعاية أصحاب الهمم على مستوى الدولة، وذلك بالتعاون بين مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، و8 جهات وهم الشركاء الاستراتيجيون للمؤسسة في هذه المبادرة، فضلاً عن أصحاب الاختصاص والمعنيين.

وتقدم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة خلال اجتماع عقد مؤخراً لفريق المشروع بمقر مركز التنمية الاجتماعية التابع لوزارة تنمية المجتمع في دبي، بخالص الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم، وحثهم على مواصلة العمل بنفس القدر من الحماس والمسؤولية لإنجاز هذا العمل بجميع مراحله، كما شكر وزارة تنمية المجتمع على حسن استضافتها للاجتماع.