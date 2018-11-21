هزاع بن زايد : جوائز الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة تقدم حافزاً للابتكار

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ان جوائز الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة ترتقي إلى مصاف الجوائز العالمية.

وأوضح سموه أن جوائز الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة تقدم حافزاً قوياً للابتكار والإبداع والتفاني في سبيل الارتقاء بالمجتمع عبر دعم البادرات المتعلقة بالأم والطفل.

وقال سموه " شهدنا توزيع جوائز الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، في قصر الإمارات، تلك الجوائز التي تتزامن مع يوم الطفل العالمي ترتقي إلى مصاف الجوائز العالمية وتقدم حافزاً قوياً للابتكار والإبداع والتفاني في سبيل الارتقاء بالمجتمع عبر دعم البادرات المتعلقة بالأم والطفل ".