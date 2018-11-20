محمد بن زايد يغادر عمّان

المصدر: وام

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم عمان بعد زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أجرى خلالها محادثات مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار الملكة علياء في عمان الملك عبد الله الثاني.

وضم الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي ومطر الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.