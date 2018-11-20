فتح باب التصويت على إنجازات يفخر بها زايد على موقع "أوائل الإمارات"

المصدر: وام

تم الإعلان اليوم عن فتح باب التصويت لـ 58 إنجازا رشحت من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة أوائل الإمارات ووسم #أوائل_الإمارات وذلك في إطار توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتخصيص تكريم أوائل الإمارات هذا العام للإنجازات التي سيفخر بها زايد لو كان بيننا.

وتم الإعلان عن فتح باب التصويت ليتم اختيار الإنجازات التي حصدت أعلى عدد من التصويت وتكريم فرق العمل القائمة عليها خلال حفل تكريم خاص، وذلك تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتم فتح باب التصويت من خلال الموقع الرسمي للمبادرة www.uaepioneers.gov.ae من اليوم وحتى 25 نوفمبر الجاري.

وأكدت نوف تهلك، المنسق العام لأوائل الإمارات، أن باب التصويت مفتوح للجميع وذلك على صفحة خاصة على الموقع الرسمي للمبادرة .. داعية أفراد المجتمع بفئاته كافة للتصويت على الإنجازات بدءا من اليوم وحتى يوم 25 من نوفمبر الجاري .. مضيفة أن دولة الإمارات تزخز بنماذج رائدة في الإنجازات التي سيفخر بها زايد لو كان بيننا.. مؤكدة أن وراء كل إنجاز فريق عمل متميز وقصة نجاح يحتذى بها في مسيرة التنمية والارتقاء بمكانة الدولة، وسيتم تكريم نخبة منهم في حفل هذا العام.

ويأتي التكريم في إطار الدورة الخامسة من " مبادرة أوائل الإمارات" والذي سيقام ضمن حفل وطني في أبوظبي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47 وذكرى تأسيس الاتحاد .. فيما تم الإعلان عن توقف استقبال الترشيحات للمبادرة يوم 18 نوفمبر واستقبالها أكثر من 6000 إنجاز تم ترشيحها منذ إطلاق الترشيحات من خلال الموقع الإلكتروني والوسم الخاص بالمبادرة.

وحصدت المبادرة تفاعلا كبيرا منذ إطلاقها منتصف الشهر الجاري وتم تداول الوسم #أوائل_الإمارات أكثر من 11 مليون مرة، ويعتبر حفل التكريم مناسبة وطنية لإبراز أهم الإنجازات الوطنية في المجالات المختلفة.

يذكر أن " مبادرة أوائل الإمارات " - التي تنظم للعام الخامس على التوالي - ستحتفي بالإنجازات التي أسهمت في رفعة الإمارات، وتبرز فرق العمل الإماراتية التي عملت بإخلاص مند تأسيس الدولة لرفع علمها في المحافل كافة.