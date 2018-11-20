"واي فاي" مجاني في حدائق ومتنزهات وشواطئ أبوظبي

المصدر: وام

وقعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في ابوظبي اتفاقية مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" تهدف إلى توفير خدمات الانترنت اللاسلكي "واي فاي" المجانية في الحدائق والمتنزهات والشواطئ التابعة للبلديات بما يسهم في تعزيز مستويات سعادة جميع سكان إمارة أبوظبي ويخدم أهداف الدائرة الاستراتيجية.

وتأتي خطوة توقيع هذا الاتفاقية ضمن مساعي الدائرة الهادفة إلى دعم التعاون بينها وبين المؤسسات الشبه حكومية، من أجل الإسهام في بناء وتوفير مجتمعات متكاملة ومستدامة من شأنها تعزيز نوعية الحياة في إمارة أبوظبي، وتحفيز السكان على الاستفادة مما توفره المرافق المجتمعية والترفيهية التابعة للبلديات.

وقع الاتفاقية مبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات و عثمان سلطان المدير التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بمقر دائرة التخطيط العمراني والبلديات بحضور ماجد أحمد الجابري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابـة في الدائرة و فهد الحساوي- نائب الرئيس التنفيذي- خدمات الاتصالات في "دو".

وستعمل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بموجب هذه الاتفاقية على توفير نقاط الوصول اللاسلكي للإنترنت ذي السرعة العالية والمجاني في كل من حديقة العائلة وكورنيش أبوظبي وحديقة الخالدية وحديقة التراث وحديقة الكابيتال وحديقة النادي السياحي وحديقة مسجد هزاع وحديقة أم الإمارات.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحقيق أهداف أولويات الدائرة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مستويات إسعاد سكان الإمارة وزوارها والتحفيز أكثر على قضاء وقت أطول في الهواء الطلق مع الأهل والأصدقاء والاستفادة في الوقت نفسه من جميع المزايا التي يوفرها الربط بتكنولوجيا الإنترنت اللاسلكي.

وستمكن هذه الخدمة الجديد من الوصول بشكل آمن وسلس إلى جميع المواقع والتطبيقات الحكومية إضافة إلى تطبيقات الدردشة واستخدام البريد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن طريق استخدام أجهزة الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وأكد مبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات أهمية توقيع هذه الاتفاقية منوها بأهمية التعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" والعمل معها من أجل تحقيق هدف الربط الذكي لمرافق مجتمعية وترفيهية باستخدام تكنولوجيا الإنترنت اللاسلكي وتوفير خدمات متميزة لجميع سكان إمارة أبوظبي.

وأوضح أن هذه الخدمة الجديدة التي سيتم توفيرها ستخضع للتقييم المستمر بشكل دقيق ليتم توسيعها وتطويرها بالتعاون مع "دو" وذلك لضمان تمتع سكان الإمارة باستخدام هذه الخدمة بشكل سلس ومستمر.. مشيداً بالخدمات التي تقدمها شركة "دو" في عموم الدولة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركة.

و أشار إلى حرص الدائرة لإسعاد جميع شرائح المجتمع مؤكدا أن الحدائق والمتنزهات والشواطئ المشمولة تشكل المرحلة الأولى من مراحل أخرى ستليها تهدف إلى تعميم خدمات الإنترنت على مرافق مجتمعية وترفيهية متعددة في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة.

ومن جهته قال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة انه في إطار مساعينا الهادفة لجعل التحول الذكي واقعاً ملموساً على امتداد دولة الامارات تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الامارات 2021 يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي لتوفير خدمات الانترنت اللاسلكي " واي فاي الإمارات " في الحدائق والمنتزهات والشواطئ التابعة للبلديات.

واكد حرص شركة الامارات للاتصالات المتكاملة على تمكين سكان دولة الامارات من التواصل مع بعضهم البعض والوصول إلى الخدمات الحكومية بشكل سلس لإيمان الشركة بأن خدمات الاتصال باتت تشكل اليوم ضرورة وحاجة أساسية للإنسان لا سيما وأننا ننتجه للعيش في مدن المستقبل الذكية التي تعتمد في المقام الأول على تقنيات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصال المتطورة.