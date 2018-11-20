نقل أربعة أعضاء بنجاح من متبرع واحد بمستشفى المفرق

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تمكن الكادر الطبي في مستشفى المفرق أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أسرة متوفي كان قد تعرض لحادث أليم للمساهمة في التبرع بأربعة أعضاء من ضمنها القلب، والذي يعد التبرع الثالث من نوعه في الدولة للقلب، وتاسع عملية تبرع بأعضاء من متوفي في الدولة، والأول في مستشفى المفرق.

واستفاد شاب مواطن يبلغ من العمر 38 عاما من القلب، في حين تلقت سيدة مواطنة 58 عاما زراعة للكبد، وحصل رجل يمني 31 عاما على زراعة لإحدى الكليتين وطفلة سودانية 9 سنوات على الكلية الأخرى.

وقال الدكتور حسين عبدالعزيز العوضي استشاري العناية المركزة في مستشفى المفرق وعضو اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء: «انجازنا الحقيقي هو المساهمة في تحقيق رغبة عائلة المتوفي الداعمين لبرنامج التبرع بالأعضاء في التبرع بأعضاء المتوفي الذي بدوره ساهم في انقاذ حياة أربعة أشخاص آخرين في أمس الحاجة لزراعة الأعضاء للمحافظة على حياتهم».

وكان المتبرع تعرض لحادث مروري وبالرغم من العناية المركزة من قبل الفريق المختص إلا أن حالته تدهورت إلى أن فارق الحياة حسب المعايير الدماغية أو ما يطلق عليه بالوفاة الدماغية، ولكن أعضائه الداخلية لم تتضرر بل استمرت بالعمل بسبب أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الإنعاشية والهورمونات التعويضية ومنشطات الضغط.

وتم التواصل مع أسرة المريض وعرض عليهم خيار التبرع بالأعضاء حسب القانون الإماراتي لزراعة الأعضاء ورحبت العائلة والموافقة طواعية بدون مقابل.

وأكد الدكتور العوضي أن البرنامج الإماراتي لزراعة الأعضاء هو برنامج للعطاء يجسد قيم العطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وقيم عام زايد وما يقدمه المتبرع والكوادر الطبية من مختلف المنشآت الصحية في الدولة لمساعدة كل من في حاجة إلى عضو ، فالبرنامج الإماراتي لزراعة الأعضاء يحمل في طياته رسالة إنسانية في التسامح والعطاء بتعاون مقدمي الرعاية الصحية، وهذا البرنامج لم يكن لينجح لولا جهود التعاون بين كل من شركة "صحة" ومستشفى كليفلند كلينك ومستشفى الجليلة ومدينة الشيخ خليفة الطبية وأعضاء اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء.

ومن جانبه أشاد سعيد الكويتي المدير التنفيذي في مستشفى المفرق على المبادرات التي تتخذها الأسر بطلب التبرع بأعضاء المتوفي وأكد أنهم يقدمون حياة للآخرين لن تفي الكلمات عن وصف عطائهم الانساني، ومستشفى المفرق ملتزم بالتعاون مع الأسر الراغبة في التبرع بالأعضاء والاستجابة بسرعة واحترافية مع كافة المنشآت الصحية في الدولة لإيجاد أشد المؤهلين من التبرع ومساعدتهم.