محمد بن راشد يناقش أولويات تنفيذ التوجهات المستقبلية لدبي

المصدر: دبي - البيان

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس جانباً من اجتماع الشندغة مع مديري الدوائر في دبي. وناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع مجموعة من الأفكار والتوجهات المستقبلية لإمارة دبي.

كما حضر الاجتماع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «حضرت اليوم (أمس) جانباً من اجتماع الشندغة مع مدراء الدوائر في دبي.. ناقشنا مجموعة من الأفكار والتوجهات المستقبلية لإمارة دبي.. واستمعنا لأهم أولويات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة».