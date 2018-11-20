« أبوظبي للتنمية» يموّل معهداً في غينيا

المصدر: أبوظبي - البيان

مول صندوق أبوظبي للتنمية مشروع معهد التدريب المهني في إقليم بوك بغينيا، بكلفة إجمالية تبلغ 5.5 ملايين درهم (1.5 مليون دولار)، الذي يهدف إلى صقل إمكانات الشباب الغيني وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم بما يؤهلهم لدخول سوق العمل.

ويأتي تمويل المشروع كونه جزءاً من المنحة المقدمة من حكومة أبوظبي، والبالغ قيمتها 330 مليون درهم (90 مليون دولار)، ويديرها صندوق أبوظبي للتنمية والمخصصة لدعم الاقتصاد الغيني والمساهمة بتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

حجر الأساس

وكان إبراهيم كاسوري فوفانا رئيس وزراء غينيا، قد وضع مؤخراً حجر الأساس لمشروع معهد التدريب المهني، بحضور أحمد ناصر الخاجة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في غينيا إلى جانب عدد من الوزراء في الحكومة الغينية.

ويعمل معهد التدريب المهني على طرح برامج تدريبية متخصصة عدة لتأهيل الشباب الغيني للعمل في القطاعات الحرفية ورفع وتطوير مهاراتهم العملية وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

وبهذه المناسبة، قدم إبراهيم كاسوري فوفانا رئيس وزراء غينيا شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية على ما يقدمانه من مساعدات تنموية لغينيا، مشيراً إلى أن المشاريع الممولة من قبل الصندوق ستسهم في دعم الاقتصاد الغيني وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأضاف أن التعليم المهني يلعب دوراً مهماً في تطوير قدرات ومهارات الشباب الغيني وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة، مشيراً إلى أن المشروع الممول من قبل الصندوق سيعزز من فرص تدريب الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

خطط تنموية

من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية «تعكس المشاريع الممولة من قبل الصندوق حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم جهود الحكومة الغينية في التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية، التي تواجهها والعمل معها شريكاً في تنفيذ خططها التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد».

وأضاف أن الصندوق يسهم بدعم المشاريع ذات الأولوية لحكومة غينيا بهدف النهوض باقتصادها، لافتاً إلى أن مشروع معهد التدريب المهني يهدف لتطوير مهارات نحو 7800 من الكوادر الغينية وإعدادهم للعمل في العديد من المجالات التخصصية.