الإمارات ونيجيريا تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: أبوجا - وام

بحث فهد عبيد محمد التفاق، سفير الدولة لدى أبوجا، مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في ولاية لاغوس النيجيرية سبل تعزيز التعاون القائم بين دولة الإمارات ونيجيريا في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال زيارة سفير الدولة لولاية لاغوس والتي شملت عدداً من المؤسسات والهيئات فضلاً عن حضور عدد من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والإنسانية والثقافية.

في هذا الصدد التقى السفير خلال الزيارة أوليانكا أولادونجي وزيرة التجارة، حيث تم تبادل وجهات النظر حول أهم أطر التعاون بين الإمارات ونيجيريا في المجال التجاري والاستثماري وسبل تعزيزها.

كما عقد لقاءً موسعاً مع لادي لاوانسون وزير المواصلات بالحكومة المحلية بولاية لاغوس تم خلاله بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل الجوي والمواصلات والنقل البحري والبنى التحتية.

من جانب آخر عقد السفير خلال زيارته ندوة تعريفية بحضور إيالودي لوسون رئيسة مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة النيجيرية وأكثر من 30 شركة ومؤسسة نيجيرية.

وقدم السفير عرضاً حول أهم مقومات الاستثمار في دولة الإمارات، كما تم الحديث وتبادل وجهات النظر خلال الندوة حول سبل تعزيز التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين والدور الفاعل الذي يؤديه القطاع الخاص في هذا المجال.

كما عقد السفير لقاءً مع منصور أحمد رئيس اتحاد الشركات الصناعية بنيجيريا تم خلاله تبادل وجهات النظر حول التعاون الصناعي بين البلدين.

وقدم السفير نبذة عن المقومات الاستثمارية للدولة ودورها الرائد في دعم قطاع الصناعة ودعم الشركات الصناعية من النواحي التشريعية والتنظيمية.

من جانبه أثنى رئيس اتحاد الشركات الصناعية على المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة في المجال الصناعي والتنويع الاقتصادي متطلعاً للتعاون مع نظرائه في الدولة للتعرف عن قرب إلى تجربة الإمارات.

كما قام السفير بزيارة لمقر غرفة تجارة وصناعة لاغوس التقى خلالها باباتوندي رواسي رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى جانب الرئيس التنفيذي وعدد من أعضاء الغرفة.