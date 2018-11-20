16 فائزاً بجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

يكرّم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة راعي جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، الفائزين بفئات الجائزة كافة في الـ 12 من ديسمبر المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات، كما سيقام بالتزامن مع الحفل مؤتمر دبي العالمي الـ 10 للعلوم الطبية الذي يتخذ من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي موضوعاً رئيساً له.

وأعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية أسماء 16 فائزاً بجوائز دورتها الـ 10 والتي تتخذ من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي موضوعاً رئيساً لها. وتشتمل الجوائز على 3 فئات هي :«الجوائز العالمية وجوائز العالم العربي وجوائز دولة الإمارات العربية المتحدة»، وتصل قيمتها الإجمالية إلى مليونين و850 ألف درهم.

وتم إعلان الفائزين خلال مؤتمر صحافي عقدته الجائزة أمس في فندق روضة البستان بدبي بحضور عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة، والدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس الأمناء، والدكتور يوسف عبد الرزاق وقنصل عام الأردن في دبي، وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء اللجان العلمية.

توزيع

وفاز بجائزة شخصية العام لعام زايد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأنشئ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عام 2015، بتوجيه ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقدم المركز الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية والطبية لأكثر من 37 دولة حول العالم، وذلك بمشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين في الدول المستفيدة.

وفاز بجائزة حمدان العالمية الكبرى، وموضوعها: «اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي»، البروفيسور فريدريك اس كابلان أستاذ طب العظام الجزيئي لصندوق إيزاك آند روز ناسو الوقفي، ورئيس قسم طب العظام الجزيئي في كلية بيرلمان للطب التابع لنظام جامعة بنسلفانيا الصحي.

وفاز بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة عن موضوع «أمراض الروماتيزم» البروفيسور جراهام هيوز، من المملكة المتحدة، وهو رئيس مركز لندن لمرض الذئبة في مستشفى لندن بريدج.

وفاز بموضوع جراحة العظام، البروفيسور فرانكلين سيم وفريقه الدكتور بيتر روز، والدكتور مايكل يزمسكي، من مايو كلينيك ، مينيسوتا ، الولايات المتحدة الأميركية.

وفاز بجائزة حمدان العالمية للبحوث المتميزة عن موضوع «ميكانيكا تقويم العظام»، البروفيسور فيجاي غويل من الولايات المتحدة الأميركية، وأما جائزة حمدان العالمية للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية، فكانت من نصيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تميز

وفاز بجائزة حمدان لأفضل «كلية/‏‏‏‏ معهد/‏‏‏‏ مركز طبي» في العالم العربي مركز الحسين للسرطان في الأردن، ويعتبر أكبر منظمة في الأردن مكرسة بالكامل لمكافحة السرطان، حيث يوفر للمرضى البالغين والأطفال الرعاية الشاملة من جميع أنواع السرطان.

وفاز بجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي البروفيسور أحمد محمد الحسن من السودان، والبروفيسور قتيبة حامد الهيلي من الإمارات والدكتور فيصل عبد الرحيم شاهين من السعودية.

وفاز بجائزة حمدان بن راشد لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في الدولة قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى دبي. كما شهد المؤتمر الصحافي الإعلان عن فوز 4 إماراتيين بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي بالدولة وهم: الدكتور عبدالوهاب يوسف المهيدب، والدكتور عبد الرزاق علي المدني، والدكتور عارف عبد الله النورياني، والممرض حسين محمد حسين قائد.

وفاز بجائزة حمدان لأفضل بحث تم نشره في مجلة حمدان الطبية البروفيسور سهام الدين كلداري وفريقه المكون من سراج باليتشان كندي، أنيس رحمن، فيصل ثايالاثيل عن بحث بعنوان: «تأثير نظير السفينجوزين FTY720 على عملية الالتهام الذاتي لخلايا الورم الدبقي الخبيث والناتجة عن ثلاثي أكسيد الزرنيخ».