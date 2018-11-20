وكيل «الخارجية» يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري سيراليون وأرمينيا

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد رشيد سيساي سفير جمهورية سيراليون المعين لدى الدولة. وتمنى وكيل وزارة الخارجية لسفير سيراليون التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير جمهورية سيراليون الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وفي إطار آخر تسلم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد مهير مكردوميان سفير جمهورية أرمينيا المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية لسفير أرمينيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده.