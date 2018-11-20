34 مستفيداً من «الدبلوم المهني» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة في مقرها بالظيت، الدبلوم المهني - دبلوم التميز في خدمة المتعاملين «سبع نجوم» بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة الإمارات العربية المتحدة والذي استهدف 34 مشاركاً من موظفي خدمة العملاء والباحثين عن عمل والذي استمر مدة 10 أيام 50 ساعة معتمدة.

وأوضح الدكتور أحمد تهلك خبير ومستشار خدمة العملاء والمبيعات، أن الدبلوم يهدف إلى إكساب المشاركين أساسيات جودة الخدمة المتميزة من خلال التعرف على المهارات الأساسية ضمن هذا الإطار وربطها بقيم التميز والاحترافية وفق المفهوم الحديث المستند على المعايير المتقدمة.

وأضاف: يتناول هذا الدبلوم المهني القواعد الأساسية واتجاهات ومنهجيات الإدارة الحديثة التي تمكنك من تصميم وتقديم خدمة متعاملين ذات جودة عالية، كما أنها تركز على بناء علاقات طويلة الأمد مع المتعاملين من خلال تطوير استراتيجيات فعالة في خدمة المتعاملين من الإرشادات اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة في مجال خدمة المتعاملين سواء وجهاً لوجه أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو التطبيقات الذكية.

وأشار إلى أن الدبلوم صُمم خصيصاً للعاملين في الدوائر الحكومية؛ بهدف تطوير مهارات وقدرات واتجاهات القائمين على إدارة مراكز الخدمة وموظفي خدمة المتعاملين وتأهيلهم لتقديم خدمات حكومية متميزة ذات مستوى سبع نجوم، تماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون من أفضل الدول في العالم بحلول العام 2021، وتوافقاً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطبيق منظومة الجيل الرابع.