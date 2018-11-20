الهيئة الاتحادية للهوية و«زايد العليا» تبحثان تطوير خدمات أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة جلسة عصف ذهني في مركز الابتكار بمقر إدارتها الرئيسة في مدينة خليفة مع وفد من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف الاطلاع على وجهات نظر المعنيين في المؤسسة بشأن التعاون بين الجانبين ومناقشة الأفكار والرؤى والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين وتطوير خدمات ذوي الهمم في مختلف المجالات.

وأكدت الهيئة اهتمامها بأبناء المجتمع من أصحاب الهمم وحرصها على تقديم كل أشكال الدعم لهم باعتبارهم فئة مهمة وفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال العديد من المبادرات الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لهم.

من جانبه أوضح الرائد جمال الخاطري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة خلال استقباله الوفد أن الهيئة تستلهم نهجها تجاه أصحاب الهمم من توجيهات القيادة الرشيدة، التي تكفل تلبية مختلف طموحات ومتطلبات هذه الفئة من أبناء المجتمع، وتضمن لهم حق الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة مع بقية أفراد المجتمع في جميع مناحي الحياة.

وأعرب عن اهتمام الهيئة وحرصها على الاستفادة من مثل هذه اللقاءات نظراً لأنها تسهم بشكل فاعل في ترجمة مساعيها ودعم جهودها للاستفادة من القدرات الكبيرة والإمكانات والمواهب العالية، التي يتمتع بها أصحاب الهمم من خلال تذليل ما يواجهه أفرادها من معوقات وتحديات في حياتهم اليومية.

وتمّ خلال جلسة العصف الذهني مناقشة مجموعة من المقترحات والمشاريع التي يمكن أن ترتقي بالخدمات المقدّمة لأصحاب الهمم وتحقق السعادة لهم، حيث ستقوم الهيئة من جانبها بإعداد الخطط اللازمة لتنفيذ هذه المقترحات بعد أن يتم إدراجها ضمن مبادراتها ومشاريعها التحسينية.

وتضمنت الزيارة جولة تعريفية للوفد في مركز خليفة لسعادة المتعاملين التابع للهيئة، استمعوا خلالها إلى شرح حول إجراءات العمل في مختلف أقسام المركز وطبيعة مهام الموظفين، وآلية تسجيل المتعاملين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية.