«دبي القضائي» يُطلع وفداً جزائرياً على البرامج التدريبية للكوادر المتخصصة

المصدر: دبي - البيان

استقبل معهد دبي القضائي مؤخراً وفداً رفيع المستوى يمثل القضاء العسكري في الجمهورية الجزائرية الشقيقة وكان في مقدمة مستقبلي الوفد القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي.

وخلال هذه الزيارة الرسمية، اطلع الوفد الضيف على أفضل الممارسات التي يحرص المعهد على تطبيقها في مجال تدريب الكوادر المتخصصة لدعم الهيئات القضائية والقانونية والعدلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلاقات التعاون التي يرتبط بها مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والتدريبية ذات الاهتمام المشترك.

وتعرف الوفد على كافة أنشطة وبرامج المعهد من خلال شرح كامل عن تنوع البرامج التدريبية ومحاورها وأهدافها والجهات المستفيدة منها، كما اطلع الوفد على سلاسل الإصدارات المتخصصة التي ينشرها المعهد والتي تهدف إلى نشر التوعية القضائية بين كل المشتغلين بالقانون والمجتمع الإماراتي، كأحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي يعمل المعهد على تحقيقها.

وأعرب الوفد في ختام الزيارة عن خالص شكره وتقديره لمسؤولي المعهد لما لمسه من حفاوة وتكريم.