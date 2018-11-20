محمد بن زايد يبعث رسالة إلى رئيس وزراء ماليزيا

المصدر: كولالمبور - وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية إلى الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ودعوته لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

سلّم الرسالة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، خلال استقبال رئيس وزراء ماليزيا له أمس في العاصمة كولالمبور.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتهما له موفور الصحة والسعادة، ولماليزيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين والشعبين الصديقين.

ورحّب مهاتير محمد بزيارة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وحمله خلال اللقاء نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لهما ولدولة الإمارات وشعبها الخير والتقدم والرخاء.

واستعرض سموه ورئيس الوزراء الماليزي علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا في مختلف المجالات، وفرص توسيعها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتناول اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي، وأهمية الاستفادة من الإمكانات المتعددة التي يتمتع بها البلدان، والسعي إلى تعزيزها وتنميتها وتنويعها.

حضر اللقاء خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا، كما حضره من الجانب الماليزي تومي توماس المدعي العام، وراجا الداتوك/ نوشيروان زين العابدين نائب الأمين العام لوزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، وعلاء الدين محمد نور الوكيل المساعد لشؤون غرب آسيا - وزارة الخارجية.