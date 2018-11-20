أتمتة المنظومة المتكاملة لإدارة استمرارية الأعمال في «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن أتمتة المنظومة المتكاملة لإدارة استمرارية الأعمال في الهيئة، وتكاملها مع نظامي إدارة الأزمات وإدارة المخاطر المؤسسية المطبقة في الهيئة، لتكون أول جهة حكومية في إمارة دبي تنفذ عملية أتمتة منظومة إدارة استمرارية الأعمال، وتسهم هذه العملية في ضمان استمرار عمليات التشغيل وتقديم جميع الخدمات والمنتجات لمتعاملي الهيئة في الحالات العادية والطوارئ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتطوير نظام إدارة استمرارية الأعمال الذي طبقته عام 2013، وحصولها على الأيزو 22301 عام 2014، وهي أول جهة حكومية تحصل على الشهادة في المجال في حينه.

تقييم

وأكد المهندس ناصر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، أن نظام إدارة استمرارية الأعمال في هيئة الطرق والمواصلات يعتمد بشكل أساسي على إجراء تقييم تأثير الأعمال سنويًا من قبل جميع قطاعات ومؤسسات الهيئة، حيث انتهت من تقييم أكثر من 700 عملية وخدمة في جميع إدارات الهيئة لتحديد أكثر الخدمات الحيوية والحرجة في الهيئة.

وأضاف: أظهرت عملية استكمال جميع متطلبات نظام إدارة استمرارية الأعمال، تحدياً كبيراً نتيجة المتطلبات الإدارية المتزايدة في هذا المجال، وللتغلب على تلك التحديات طبق قسم إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال في إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر مبادرة أتمتة نظام إدارة استمرارية الأعمال في الهيئة.

وقالت المهندسة ندى جاسم مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر: لتعزيز الاستفادة من النظام، أجرينا التكامل بين النظام الإلكتروني لاستمرارية الأعمال والنظام الإلكتروني لإدارة المخاطر المؤسسية، لضمان الربط بين جميع الخدمات الحرجة وخطط استمرارية الأعمال الخاصة بها مع المخاطر المحددة ذات العلاقة.