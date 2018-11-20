قائد عام شرطة الشارقة يصدر قراراً بترقية 115 من الضباط المواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعملاً بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن العام والقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، أصدر اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، القرار الإداري رقم 171 لسنة 2018 م بترقية 115 من الضباط المواطنين العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.

وشمل القرار ترقية 27 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رتبة رائد و35 ضابطاً من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب و53 ضابطاً من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول.

وبهذه المناسبة، رفع اللواء الشامسي، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه المستمر لشرطة الشارقة واهتمامه بمتابعة أوضاع العاملين بها من أبنائه الضباط والرتب الأخرى، وحرصه على تحقيق استقرارهم وتقدمهم الوظيفي، وتمكينهم من بذل أقصى الجهود والطاقات في خدمة وطنهم والقيام بواجباتهم على النحو الذي يستجيب لتطلعات وطموحات قيادتهم الرشيدة.