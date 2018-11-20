«مكتوم الخيرية» تختتم جائزة الشيخة روضة لأصحاب الهمم المتميزين

المصدر: دبي - البيان

بحضور الشيخة ميثاء بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، اختتمت هيئة آل مكتوم الخيرية، فعالية جائزة الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم لأصحاب الهمم المتميزين، تحت شعار (موهبتي) بعد أربعة أشهر من التنافس الشريف بين أصحاب الهمم، الذين أظهروا همة عالية لنيل هذه الجائزة التي تعتبر الأولى على المستوى المحلي والإقليمي.

وتهدف الجائزة إلى تطوير مواهب أصحاب الهمم بالطرق العملية لصناعة جيل ذي كفاءة عالية في مختلف المجالات ليسهم في ارتقاء الوطن وتحفيز أصحاب الهمم للبدء في اكتشاف مواهبهم ومواطن شغفهم وتقديمها للمجتمع، والاحتكاك بذوي الخبرة في تلك المجالات، والاستمرار في ممارسة الموهبة أو الهواية لتؤتي ثمارها في التمرس وتمثيل دولة الإمارات في المسابقات الدولية.

وبدأت منافسات جائزة الشيخة روضة لأصحاب الهمم منذ أربعة أشهر بالورش التدريبية للتنافس على نيل الجائزة في مجالات تحفيظ القرآن الكريم والزراعة وتصميم الأزياء والعطور والتصوير الفوتغرافي والأشغال اليدوية بمشاركة جميع مراكز وأندية أصحاب الهمم.

وقال محمد عبيد بن غنام، الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية، إن انطلاق الجائزة جاء من فكـر وفلسـفة حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، الشيخة روضة بنت أحمد آل مكتوم، الـتي تؤمـن بالإبـداع كقـدرة عقليـة تُمكـن أصحاب الهمم مـن تحـدي العقبـات وحـل المشـكلات وبلـورة الأفـكار بطـرق غيـر مسـبوقة.

وفي ختام الحفل قامت الشيخة ميثاء بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، وجميع الطلاب المشاركين من مراكز وأندية أصحاب الهمم وجميع الرعاة الرسميين لهذه الفعالية.