«الاتحادية للكهرباء» تنال شهادة الجودة في إدارة عمليات التدريب

المصدر: دبي - البيان

حصلت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، على شهادة الجودة في إدارة عمليات التدريب (ISO 10015) من قبل شركة (BSI) البريطانية، بما يمثل اعتماد للهيئة، بتطبيق أحدث وأفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

استلم الشهادة المدير العام، محمد محمد صالح، بمقر الهيئة الرئيسي في دبي، في حضور عدد من المسؤولين.

وأعرب المدير العام عن سعادته بحصول الهيئة على هذه الشهادة، التي تضاف إلى قائمة شهادات إدارة الجودة (آيزو) التي سبق وحصلت عليها الهيئة، بما يؤكد سعيها الدائم إلى تطبيق أحدث معايير الجودة في أنظمتها وعملياتها كافة.

وتقدم المدير العام بشكره إلى فريق إدارة رأس المال البشري، وإدارة الاستراتيجية والمستقبل، على تعاونهما المثمر في سبيل حصول الهيئة على الشهادة الجديدة.