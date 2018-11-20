تعاون بين أكاديمية أبوظبي القضائية و«التخطيط العمراني»

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت أكاديمية أبوظبي القضائية اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، بحث خلالها الطرفان أوجه التعاون المشترك، كما ناقشا الفرص التدريبية التي توفرها الأكاديمية، وإمكانية تلبيتها للاحتياجات التدريبية لموظفي الدائرة في إطار مسؤوليتها المجتمعية نحو المساهمة في تأهيل الثروة البشرية بما يتوافق مع خطط التميز الحكومي لإمارة أبوظبي.

وأكد مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائي؛ قدرة الأكاديمية على المساهمة بفاعلية في تأهيل كوادر بشرية وقيادية مؤهلة لخوض سباق التميز وتحقيق رؤئ الجهات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في المجال التدريبي.

مشيراً إلى الشراكات التي ترتبط بها أكاديمية أبوظبي القضائية مع أعرق المؤسسات التدريبية المماثلة، مما شكل غنى في خبراتها سواء من خلال تبادل الخبرات مع هذه المؤسسات، أو من خلال تبادل المدربين ممن يتمتعون بخبرات تدريبية مميزة عالمياً. ومن جهة أخرى كشف مجلس أكاديمية أبوظبي القضائية، عن تبني مجلس الأكاديمية لخطة تدريب متكاملة، تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية.