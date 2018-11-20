إعفاء متبادل من التأشيرات بين الإمارات والكونغو

المصدر: أبوظبي - وام

وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وليونارد شي أوكيتوندو وزير خارجية الكونغو الديمقراطية خلال استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، أمس، على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية في إطار علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة ليونارد شي أوكيتوندو، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع الكونغو الديمقراطية.

من جانبه أكد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وحرص بلاده على تعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير على شعبي البلدين منوهاً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، كارلوس هولمز تروخيلو وزير خارجية كولومبيا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين الإمارات وكولومبيا والسبل الكفيلة بتعزيزها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة كارلوس هولمز، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع كولومبيا في المجالات كافة.

من جانبه أكد كارلوس هولمز تروخيلو حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة مع دولة الإمارات وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

كما أعرب عن تقديره للمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة التي قادت الدولة إلى تحقيق إنجازات رائدة إقليمياً وعالمياً.