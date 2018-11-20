بلدية دبي تطلق المرحلة 2 من النظام المتطور للنفايات في الطوار 3

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت بلدية دبي المرحلة الثانية من مشروع النظام المتطور لجمع ونقل وتخزين النفايات في منطقة الطوار الثالثة، والذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه في منطقة الممزر خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك بهدف تحقيق الأهداف البيئية للأجندة الوطنية لعام 2021 بتحويل 75% من النفايات في الإمارة عن مسار الطمر، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية والتجارب الناجحة المطبقة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات.

ويهدف المشروع إلى إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على نظافة البيئة، بالإضافة إلى تعزيز المظهر الجمالي والحضاري بشكل أكبر في المدينة، مما يسهم في تحقيق سعادة سكانها بالعيش في بيئة تتوفر فيها معايير البيئة النظيفة والخضراء، فضلاً عن الهدف البيئي المتمثل في الحد من التلوث الناتج عن النفايات المنزلية.

350 حاوية

وأفاد طالب عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي، أن هذا النظام يتكون من قسمين أساسيين وهما وسيلة التخزين ووسيلة النقل، وهذه المرحلة اشتملت على توفير عدد 350 حاوية جديدة، بحيث يكون هناك حاوية مخصصة لجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير وأخرى بجمع النفايات المنزلية العامة.

وهذا النظام هو الأحدث والأكثر تطوراً في أنظمة الإدارة المتكاملة للنفايات، وتم تزويد مركبات جمع النفايات بأذرع تستخدم لرفع الحاويات من الجهتين بسهولة وإنزالها بسرعة وفاعلية دون تدخل العنصر البشري، وصُممت الحاوية لتكون سهلة الاستخدام لمختلف فئات المجتمع، فهي مزودة بمقابض لفتحها بالأيدي كما أنها زودت بدواسات أرضية لتسهيل عملية التحريك والنقل.

وأشار إلى أنه من أهم نقاط القوة التي تم التركيز عليها في تنفيذ هذا المشروع هي تكوين البنية الأساسية لفصل النفايات في المناطق السكنية وتجميل المظهر العام للشوارع، ونشر ثقافة التعامل مع النفايات بطريقة سليمة.

نظام متطور

ذكر عبدالمجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في بلدية دبي، أن ما يميز هذا النظام المتطور هو ملاءمته للظروف البيئية في إمارة دبي، فقد تمت مراعاة العناصر المناخية في تصميم الحاوية بطريقة مبتكرة ومستدامة لتتناسب مع أجواء دبي ولتتحمل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.