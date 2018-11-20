1350 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن عدد أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من مناطق الشارقة بلغت 1350 عموداً على مسافة تتجاوز 30 كيلومتراً، وذلك بحسب الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة.

وأكد الليم، أن ذلك يأتي في إطار رؤية الهيئة وتماشياً مع سياستها وخطتها الاستراتيجية في تبني مشروعات الطاقة المتجددة، وتطبيقها فعلياً في مناطق إمارة الشارقة من خلال مشاريع ومبادرات واضحة تكون نموذجاً يحتذى به، ويتماشى مع أهداف واستراتيجيات وثيقة الترشيد التي أعدتها الهيئة واعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون خارطة طريق نحو اعتماد الشارقة أول مدينة للترشيد في المنطقة من خلال تبني العديد من المبادرات المتميزة في مجالات تقليل التأثيرات البيئية، وترشيد الطاقة في مختلف المشاريع والخدمات التي تقدمها.

لافتاً إلى أن هناك دراسات متأنية لإنشاء محطات إنتاج من الطاقة الشمسية والرياح في الشارقة تراعي التغيرات البيئية بين فصول العام ودرجات الرطوبة والأتربة وطرق صيانتها حتى يحقق المشروع نتائج إيجابية.

حماية البيئة

وأكد الليم، أن الهيئة تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتعمل على حماية البيئة وصون الموارد من خلال مواكبة التحولات والتطورات العالمية في المجالات البيئية المختلفة، حيث تحرص الهيئة على استخدام مصابيح صديقة للبيئة وموفرة للطاقة في كافة مناطق الإمارة، منها ما يعمل بالطاقة المتجدّدة، تعزيزاً لسياسة الهيئة في تفعيل استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها.

مبيناً أنه فيما يخص إنشاء محطات إنتاج من الطاقة الشمسية والرياح في الشارقة يتطلب ذلك دراسات متأنية حتى يتم مراعاة التغيرات البيئية بين فصول العام ودرجات الرطوبة والأتربة وطرق صيانتها حتى يحقق المشروع نتائج إيجابية.

وأوضح، أن إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية من المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة، وتوفر الخدمات بجودة عالية خاصة في العزب والمزارع والمناطق النائية، كما أن هناك مبادرات من جانب الجهات الحكومية لاستخدام الطاقة الشمسية.