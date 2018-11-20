«دبي للأمن الإلكتروني» و«المعهد البريطاني للمعايير» يعززان التعاون

المصدر: دبي - البيان

وقّع مركز دبي للأمن الإلكتروني مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني للمعايير للتعاون في مجال الأمن الإلكتروني، وذلك سعياً لتحقيق رؤية المركز بجعل مدينة دبي الأكثر أماناً إلكترونياً.

وتناولت المذكرة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة منها المعايير الأمنية، وإصدار وتقييم أنظمة إدارة المعلومات، وتنفيذ سياسات أمن المعلومات، ومعالجة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على التكنولوجية المتطورة لتأمين البنى التحتية الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني تهدف إلى تحقيق أربعة مبادئ استراتيجية هي: الامتثال للتشريعات، والتبادل الآمن للمعلومات، والتعاون مع المدن والجهات العالمية ذات العلاقة، وتقييم المخاطر. وقع المذكرة كل من: عامر شرف مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال عن مركز دبي للأمن الإلكتروني، وثيونوز كوتزي، المدير الإداري والإقليمي عن المعهد البريطاني للمعايير.

وقال مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال عامر شرف في مركز دبي للأمن الإلكتروني: «نحرص على بناء الشراكات مع المدن المحلية والعالمية، وتبادل المعلومات لضمان ردع المخاطر المتجددة والمتغيرة في الفضاء الإلكتروني، ويسهم تعاوننا مع المعهد البريطاني للمعايير في تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأمن الإلكتروني».