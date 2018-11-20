موظفو الكلية الإماراتية الكندية الجامعية ينضمون إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع الكلية الإماراتية الكندية الجامعية يتم بموجبها انضمام موظفيها إلى برنامج شرطة دبي «إسعاد» والذي يحقق السعادة لحاملي بطاقة إسعاد وتمنحهم مزايا وعروضاً خاصة في القطاعين العام والخاص.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي العميد الدكتور صالح مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، فيما وقّعها من الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، الدكتور جلال حاتم رئيس الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، وبحضور العقيد الدكتور جاسم محمد عبد الله، من الإدارة العامة للموارد البشرية، والسيدة منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وعدد من الأفراد من كلا الجانبين.

تعزيز

وأكد العميد صالح مراد أن توقيع مذكرة التفاهم مع الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، وغيرها من الجهات الأخرى، يأتي بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بضرورة تعزيز التعاون والشراكة البناّءة مع جهات ودوائر حكومية محلية واتحادية تحقق السعادة لموظفي تلك الجهات والدوائر، مضيفا إنهم في شرطة دبي يتطلعون لهذه التجربة المميزة مع الكلية.

من جانبه، قال الدكتور جلال حاتم إن مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، تهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف، والعمل على زيادة فاعلية التعاون القائم، سعياً من الجانبين لتعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي الكلية لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، فيما ستزود شرطة دبي موظفي الكلية ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفي الكلية المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

واستمع الدكتور جلال حاتم ووفد الكلية إلى شرح مُفصل من منى العامري حول الموقع الإلكتروني لبطاقة إسعاد، والذي يوفر معلومات كاملة لمستخدمي بطاقة إسعاد من موظفي شرطة دبي وموظفي الدوائر الحكومية الأخرى المنضمة إلى بطاقة إسعاد.