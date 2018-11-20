مجلس «التعاون» يكرّم صقر غباش شخصية رائدة في العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك وفد من الدولة في الاجتماع الرابع للجنة وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد مؤخراً في دولة الكويت الشقيقة، وذلك برئاسة ماهر حمد العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش وعضوية فريدة آل علي الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية وعدد من المعنيين في الوزارة، وتم على هامش الاجتماع تكريم معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين السابق كشخصية رائدة في مجال العمل نظراً لمسيرته المتميزة والدور الرائد الذي قام به وإسهاماته الكبيرة.

كما تم تكريم «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم» و«مصرف عجمان» كشركتين رائدتين في الدولة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، فضلاً عن تكريم مشروع «بن طوق للسلامة مكافحة الحريق» كصاحب أحسن مشروع صغير متميز في العام 2018.