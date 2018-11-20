«نسائية دبي» تطلق برنامج «العلاج المعرفي السلوكي»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز النهضة للاستشارات والتدريب بجمعية النهضة النسائية بدبي وضمن مبادرة (مجتمعي مسؤوليتي) على مدار خمسة أيام متتالية، برنامج (فنيات ومفاهيم العلاج المعرفي السلوكي) المستوى الثاني.

وقالت خولة سعيد النابودة نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على مركز النهضة للاستشارات والتدريب: «إن هذا الطرح يأتي إنفاذاً للتوجيهات السديدة لدولتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة لدعم الثقافة الأسرية الصحيحة في أروقة المجتمع في ظل من القيم الدينية والموروث الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يأتي تأكيداً على الدور الاجتماعي الذي تقوم به جمعية النهضة النسائية بدبي في التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، بما يصب في مصلحة الأسرة لتعزيز الترابط الأسري، والمحافظة على هذا النسيج المجتمعي الذي يعد أساس المجتمع».

وأضافت، إن برنامج (فنيات ومفاهيم العلاج المعرفي السلوكي) المستوى الثاني(CBT) يتناول الاتجاهات والأنشطة التي تؤثر في فهم السلوك والعمليات المعرفية، ويركز على أهمية الخبرة والتغير المعرفي الإيجابي في إطار مجموعة من المبادئ العلاجية والمتضمنة مجموعة من المحاور.

حيث قدمت الدكتورة بنه بوزبون خبير نفسي واجتماعي وتربوي، من مملكة البحرين، هذا البرنامج الذي استهدف الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمرشدين في مجال الأسرة ورعاية الأحداث وحماية المرأة والطفولة وحقوق الإنسان والشرطة المجتمعية ومراكز الدعم الاجتماعي بالشرطة، وكذلك طلاب الجامعة بالتخصصات ذات العلاقة مثل كلية العلوم الاجتماعية والنفسية، وقد حقق نسبة 98% من رضا المستهدفين.