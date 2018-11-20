«كهرباء دبي» ترسي عقد مشروع إنشاء خزان مياه في الليسيلي

المصدر: دبي - البيان

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد مشروع إنشاء خزان للمياه في منطقة الليسيلي بقدرة تخزينية تبلغ 60 مليون جالون من المياه المحلاة مع الأعمال المرافقة، بموجب عقد تصل قيمته الإجمالية إلى 157 مليون درهم، وذلك بهدف زيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل إلى 890 مليون جالون.

مكانة

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي الرائدة في المنطقة كمثال يحتذى به في فعالية وكفاءة البنى التحتية لشبكات المياه.

جاءت ترسية هذا العقد تلبيةً للنمو المتواصل للطلب على المياه والوفاء باحتياجات المشاريع العمرانية والاقتصادية والاجتماعية الطموحة، تماشياً مع استراتيجية الهيئة لتأمين احتياطي تخزيني من المياه وتعزيز شبكات نقل وتوزيع المياه ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي.

ويتضمن المشروع بناء خزان مستطيل من الخرسانة المسلحة بسعة 60 مليون جالون سيجري إنشاؤه إلى جانب خزان المياه الموجود الذي تبلغ قدرته التخزينية 120 مليون جالون من المياه المحلاة.

ويتوقع أن يسير المشروع حسب البرنامج المخطط له مسبقاً، والانتهاء من الأعمال الخاصة بإنشاء وتشغيل الخزان خلال 24 شهراً، حيث سترتفع السعة التخزينية الإجمالية للهيئة إلى 890 مليون جالون مقارنة بالسعة الحالية وهي 830 مليون جالون.