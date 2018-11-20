خدمة «أوبر» تعود إلى أبوظبي مع فرص عمل للمواطنين

المصدر: أبوظبي ـــ أحمد سعيد

باشرت شركة «أوبر» تقديم خدمات نقل الركاب في أبوظبي عبر تشغيل 50 مركبة من سيارات الليموزين بعد توقيعها، أمس، اتفاقية تعاون مع دائرة النقل بإمارة أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل.

ويأتي توقيع الاتفاقية لتشغيل تقنية الربط بين الركاب والسائقين في إمارة أبوظبي بطريقة سهلة وذكية؛ تلبية لاحتياجات المتعاملين في البحث عن حلول نقل ذكية وآمنة، تعزز الجهود المبذولة لإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وبموجب الاتفاقية، ستستأنف شركة «أوبر» نشاطها بتقديم خدمات نقل الركاب داخل إمارة أبوظبي، وربطها بالإمارات الأخرى بواسطة المركبات الفاخرة «الليموزين»، والأفراد المرخصين من المواطنين أو أبناء المواطنات، بما يوفر فرصاً اقتصادية مرنة للمواطنين وأبناء المواطنات عبر القيادة على التطبيق بدوام كامل أو جزئي باستخدام مركباتهم الخاصة؛ وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها المركز.

ووقع الاتفاقية من جانب دائرة النقل محمد درويش القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل، وعن شركة «أوبر» أنطوني الخوري المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «أوبر».

فرص عمل

وأكد القمزي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، على هامش حفل التوقيع في دائرة النقل، أن الاتفاق سيتيح فرص عمل للمواطنين وأبناء المواطنات الراغبين بالعمل في قطاع نقل الركاب، مبيناً أن المواطنين وأبناء المواطنات هم من يمثلون الإمارات بوجهها الحقيقي خاصة في المناسبات السياحية، كما قد يوفرون للسياح معلومات أكثر وضوحاً عن الدولة وتاريخها وأفضل الأماكن السياحية فيها.

وقال القمزي: إن «الاتفاقية مع «أوبر» توفر خياراً مميزاً لسكان أبوظبي وزوارها الراغبين في التنقل باستخدام مركبات الأجرة والليموزين، بما يلبي متطلبات المستخدمين»، مؤكداً سعي المركز إلى تطوير الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق الهدف المنشود، وتقديم خدمات ذكية متميزة للمتعاملين.

وأوضح، أنه بموجب الاتفاقية تقوم شركة «أوبر» بنقل الركاب داخل الإمارة ومنها باتجاه الإمارات الأخرى بواسطة سيارات الأجرة العامة أو الخاصة أو الأفراد المرخصين، على أن يكون طلب الخدمة عن طريق التطبيقات الذكية وفق قوانين العمل المتبعة لتشغيل مركبات الأجرة والليموزين بأبوظبي، بما فيها التعامل مع مركبات مرخصة لهذا النوع من النشاط، بالإضافة إلى السائقين المرخصين والمؤهلين للعمل كسائقين لمركبات الليموزين، ويتم ذلك بموافقة وإشراف مركز النقل المتكامل المنوط به تنظيم أنشطة نقل الركاب بسيارات الأجرة والتصريح للغير بمزاولتها ومنح الامتياز بموجب القانون واللائحة التنفيذية.

وتنسجم الاتفاقية مع استراتيجية أنظمة النقل الذكية وتطبيقاتها في إمارة أبوظبي، وتعكس حرص دائرة النقل على إيجاد حلول نقل مستدامة، وتطوير خدمات نقل ذكية وآمنة ومستدامة، وإرساء بنية تحتية متكاملة لشبكة نقل تلبي احتياجات المتعاملين، وتواكب أعلى المعايير العالمية.

وتأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير خدمات نقل مميزة بالمركبات الفاخرة «الليموزين» عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية، والتطبيق الذكي وفقاً لقوانين عمل مركبات الأجرة والليموزين في الإمارة.

ركيزة

من جانبه، قال أنطوني الخوري المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «أوبر»: «يشكل التنقل الذكي إحدى ركائز المدن الذكية، وسنتمكن من خلال اتفاقيتنا مع مركز النقل المتكامل من فتح نافذة جديدة لتلبية احتياجات سكان وزوار أبوظبي الراغبين في التنقل المبتكر باستخدام حلول موثوقة وآمنة وبأسعار معقولة، فضلاً عن دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحويل أبوظبي إلى وجهة عالمية رائدة في مجال التنقل الذكي وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار، وتقديم خدمات مميزة لسكان العاصمة الإماراتية، وتعزيز تجربة زوارها بما يواكب تطلعاتهم».