بلدية أبوظبي تنظم ورشة عن أحدث النظم العالمية لرصف الطرق

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ورشة عمل تحت عنوان «تطبيق أحدث النظم العالمية لتصميم طبقات رصف الطرق في إمارة أبوظبي».

افتتح الورشة المهندس سامي الهاشمي مدير إدارة الدعم الفني للبنية التحتية مُرحباً بالحضور، ومؤكداً أن بلدية مدينة أبوظبي حريصة على الاستفادة من الخبرات المميزة التي تدعم قدرات مهندسيها وتطوير أدائهم وتمكينهم من تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في مجال وسائل رصف الطرق وفقاً لأفضل المعايير العالمية التي تتواءم مع رؤية حكومة أبوظبي وحرصها على إيجاد منظومة حديثة من البنى التحتية التي تتناسب مع مكانة أبوظبي العالمية، وبالوقت ذاته مجاراة متطلبات التنمية المستدامة بأبوظبي.