شرطة عجمان تكرّم أستاذة جامعية لجهودها في دعم إسعاد المتعاملين

المصدر: عجمان - البيان

كرّمت القيادة العامة لشرطة عجمان أستاذة جامعية تقديراً لجهودها في تدريب ومتابعة موظفتين من العنصر الشرطي النسائي في شرطة عجمان.

وكرم المقدم غيث علي الكعبي رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل الدكتورة وداد الظافري مستشارة تدريب وأستاذ مساعد في الجامعة الكندية بدبي، تقديراً لجهودها في تدريب كل من العريف فتحية سهراب الزرعوني، والرقيب فاطمة راشد بن زايد، من مركز شرطة النعيمية الشامل ضمن برنامج دبلوم إسعاد المتعاملين على مستوى وزارة الداخلية، الذي يستهدف موظفي الواجهة الأمامية والمشرفين بالجهات الحكومية وشبه الحكومية لتعزيز ممكنات الموظف الفخور في تحقيق السعادة والإيجابية في العمل الحكومي.