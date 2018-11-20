وسائل الإعلام الباكستانية تشيد بالعلاقات التاريخية مع الإمارات

المصدر: إسلام أباد - وام

أشادت الصحف ووسائل الإعلام الباكستانية، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية في المجالات كافة، مثمنة جهود القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم باكستان على الصعيد الاقتصادي ومساهماته في إرساء أسس الصداقة بين البلدين، ووصفته بأنه كان صديقاً مخلصاً يحظى بحب الشعب الباكستاني.

وتطرقت الصحف ووسائل الإعلام في باكستان أمس، إلى زيارة عمران خان رئيس وزراء باكستان لدولة الإمارات، ومباحثاته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي ركزت على عدد من المسائل والمواضيع المتصلة بتعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية، التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

ونقلت عن رئيس الوزراء الباكستاني، إعرابه عن رغبته وحكومته الجديدة، بفتح قنوات جديدة بين الجانبين، يمكن من خلالها توسيع آفاق التعاون بين بلاده ودولة الإمارات، خاصة على صعيد العلاقات الاجتماعية والسياحية، وبناء شراكة استثمارية طويلة الأمد، تنعكس خيراً على مصالح البلدين والشعبين المشتركة.

فمن جانبها، قالت صحيفة «دون»، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء باكستان، بحثا العلاقات بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي، ونسبت إلى رئيس وزراء باكستان، شكره قيادة وشعب الإمارات، على الدعم المستمر لبلاده على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

من ناحيتها، نوهت صحيفة «ذا نيشن» بمباحثات رئيس الوزراء الباكستاني في الإمارات، وتركيزها على المجالات ذات الاهتمام المشترك إقليمياً وعالمياً.. فيما أبرزت صحف «ديلي تايمز» و«ذا نيوز» و«بزنس ريكوردر» و«جنك» و«نواي وقت» و«باكستان أوبزرفر» والقنوات التلفزيونية، فعاليات الزيارة، وقالت إنها الثانية لرئيس الوزراء الباكستاني لدولة الإمارات، منذ توليه السلطة، وأشادت بمباحثاته خلالها.