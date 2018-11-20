شرطة أبوظبي تطّلع على جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية في لندن

المصدر: أبوظبي- البيان

اطّلع وفد من شرطة أبوظبي على تجربة إدارة الاحتيال ومكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة مدينة لندن بشرطة متروبوليتان بالمملكة المتحدة، ضمن برامج الزيارات المتبادلة بين المؤسسات الشرطة العالمية.

وكانت الملحقية الشرطية في سفارة دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، استقبلت الوفد برئاسة المقدم يوسف الزعابي، رئيس قسم التفتيش الجنائي في إدارة التحقيقات الجنائية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي.

وتعرّف الوفد خلال الزيارة التي نظمتها الملحقية الشرطية، على آليات ونظم واستراتيجية عمل إدارة الاحتيال والجرائم الإلكترونية، والبرامج الذكية والتقنيات الحديثة في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، كما بحث الجانبان أوجه التعاون والتكامل المؤسسي في خدمة الأهداف المشتركة.

واستمع الوفد إلى الجهود الأمنية المتكاملة التي يقوم بها فريق «فالكون» في لندن، بدءاً من استقبال البلاغ الإلكتروني، مروراً بمرحلة التحليل المعلوماتي، ثم مرحلة تطبيق الإجراءات القانونية لضبط الجُناة.

حضر الزيارة، أعضاء الوفد، ورافقهم النقيب سالم شهيل الساعدي، مساعد الملحق الشرطي في سفارة الدولة لدى المملكة المتحدة.