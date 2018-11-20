إطلاق «مجالس زايد» في مديرية شرطة المناطق الخارجية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «مجالس زايد» في مراكز «مصفح والرحبة وخليفة وبني ياس» بمديرية شرطة المناطق الخارجية، وذلك تجسيداً لاستراتيجية عام زايد 2018، وانسجاماً مع قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في الحكمة، والاحترام، وبناء الإنسان، والاستدامة.

وتعرض المجالس مجموعة من الصور الأرشيفية التي توثـق مسيرة القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ليستلهم الزوّار والمتعاملون والأجيال بإرث وقيم زايد الخير ورؤيته في صناعة مستقبل الوطن.

وذكر العميد مسلم محمد العامري، مدير المديرية، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجمهور والشركاء ومنتسبي المراكز، على نحو يسهم في الاستجابة السريعة.