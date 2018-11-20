91 % نسبة إنجاز طريق المرفأ - مدينة زايد بـ635.7 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

تعتزم دائرة النقل وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» افتتاح طريق المرفأ - مدينة زايد الجديد رسمياً بعد الانتهاء من كافة الأعمال نهاية فبراير المقبل (28 فبراير 2019 بحسب دراسة الجدول)، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 91%، فيما سيكون الطريق متاحاً للاستخدام قبل نهاية العام الجاري.

وأشار بدر القمزي رئيس فريق الطرق في مركز النقل المتكامل بدائرة النقل، في تصريحات على هامش جولة ميدانية للصحف المحلية، إلى أن الطريق الجديد الذي يبلغ طوله 52.2 كيلومتراً وكلفته 635.7 مليون درهم، يختصر 50% من المسافة السابقة (50 كيلومتراً) والتي كانت تبلغ نحو 100 كيلومتر، منوهاً بأن هناك خطة تنفذها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لافتتاح عدد من محطات البترول على طرفي الطريق لخدمة مستخدميه.

وأوضح القمزي أن أبرز التحديات التي واجهتهم هي وجود حقول بترول في المنطقة المحيطة بالطريق، الأمر الذي استطاعوا التغلب عليه بتضافر الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين، مبيناً أنه جار اعتماد سرعة المركبات من قبل أجهزة الشركة، متوقعاً أن تبلغ 140 كيلومتراً في الساعة.

وأكد القمزي أن مشروع طريق المرفأ مدينة زايد يعد واحداً من أهم وأبرز المشاريع الرائدة في منطقة الظفرة، التي ستعزز الحراك الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الظفرة، إلى جانب تلبية احتياجات السكان من خدمات ومرافق وفق أعلى معايير السلامة والأمان.

كما أن المشروع يعتبر جزءاً مهماً من شبكة الطرق الاستراتيجية للربط ما بين المدن في إمارة أبوظبي والتي تؤمن خدمات متطورة لسكان منطقة الظفرة وتحقق المعايير والمواصفات الهندسية العالمية المتبعة وتراعي السلامة والأمان على الطرق.

طاقة استيعابية

من جانبه، أوضح المهندس صالح المزروعي المدير التنفيذي لشبكة قطاع الطرق في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، الطاقة الاستيعابية للطريق تبلغ نحو 5400 سيارة في الساعة الواحدة للاتجاهين في أوقات الذروة، متوقعاً أن يستوعب الطريق 40 ألف مركبة يومياً بحلول 2020، و50 ألف مركبة بحلول 2030.

وذكر أن الطريق يتضمن 6 مخارج و3 دوارات بطول الطريق بتصميم يساهم في الحد من الاختناقات المرورية ويحقق انسيابية المرور والتدفق المروري الآمن، كما يتضمن طريقاً مزدوجاً بعرض 11.5 متراً بحارتين في كل اتجاه، بالإضافة إلى كتفي الطريق.

وأوضح أنه تم استخدام 37.250 متراً مكعباً من الخرسانة الإسمنتية و4.575 طناً من حديد التسليح في جسور الخدمات والمعابر السفلية والعبارات المستقبلية، إضافة إلى 17 ألف متر مربع للمساحات المسطحة للجدران الساندة للتربة على جسور الخدمات والمعابر السفلي.

1250

أشار المهندس صالح المزروعي إلى أنه عمل في المشروع أكثر من ألف و250 موظفاً من مهندسين وعمال بما في ذلك الشركات المتخصصة بمجموع 6 ملايين ساعة عمل، وبلغت كمية الدفان في المشروع 4.8 ملايين متر مكعب، وكمية الطبقات الأساسية للطريق 377.5 ألف متر مكعب من الحجر.