ورشة تثقيفية في شرطة دبي عن مفاهيم مسرعات المستقبل

المصدر: دبي - البيان

افتتح العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، بشرطة دبي بحضور خالد أحمد عمر مستشار القيادة العامة لشرطة دبي، ورشة عمل تثقيفية بعنوان: (مفاهيم مسرعات المستقبل)، التي نظمها المركز بالتنسيق مع مؤسسة دبي للمستقبل.

وقام وفد مؤسسة دبي للمستقبل، المتمثل في عبد الله كنعان، ومحمد الرؤى، وشما بن طوق، بإلقاء محاضرة تثقيفية، قدموا خلالها شرحاً وافياً، عن مفهوم مسرعات المستقبل، ومراحله، وعلاقة الارتباط مع خطط وتوجهات الدولة.

وأوضح العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، ضرورة إتاحة الفرصة أمام جميع العاملين للتعرف على الأساليب العلمية الحديثة، التي تخدم بشكل مباشر وعملي، أداء الموظفين في تحقيق الأهداف الخاصة، والتي تعتبر ركيزة مساندة في تحقيق الأهداف العامة لاستراتيجية القيادة.

وأكد العميد بن سلطان، أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو بيان عمليات التحديث والتطوير، والعمل على نقل الخبرات المعرفية، وتعميم أقصى استفادة ممكنة، من خلال التطبيقات العملية في مجال العمل

وخلال فعاليات الورشة تم فتح مجال للمناقشة، والرد على كافة الاستفسارات من قبل الحاضرين، وتوضيح بعض النقاط الأساسية التي دارت حولها فعاليات البرنامج التدريبي للورشة.

وفي ختام الورشة قام العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، بإهداء درع القيادة العامة لشرطة دبي، لوفد مؤسسة دبي للمستقبل، شاكراً لهم حرصهم على تفعيل أوجه التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل.