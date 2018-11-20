مؤتمر في الجامعة البريطانية بدبي لمعالجة «اللسانيات العربية الحاسوبية»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أوصى المؤتمر الدولي الرابع لاستخدام الحاسوب في معالجة اللغة العربية، الذي نظمته الجامعة البريطانية في دبي تحت عنوان: «معالجة اللسانيات العربية الحاسوبية» بتكوين مجموعات بريدية تتولى الحوار في كل ما يخص معالجة اللغة العربية.

وعقد المؤتمر بالتعاون مع جامعة النيل، وعقد على مدار يومين في حرم الجامعة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، وضم كل المهتمين باللغة.

وقال البروفيسور الدكتور عبد الله الشامسي مدير الجامعة البريطانية بدبي: «إن الجامعة تعتزم استضافة كافة الفعاليات البحثية والمؤتمرات المتعلقة باللسانيات الحاسوبية». وتعتبر اللسانيات الحاسوبية نوعاً من الذكاء الاصطناعي، الذي يجري من خلاله تحليل اللغة الإنسانية باستعمال طرق حاسوبية ورياضية، هدفها بالنسبة للمستخدم النهائي هو تسهيل عملية التفاعل مع الحاسوب باستعمال لغة المحادثة.

وجمع المؤتمر نخبة من الأكاديميين البارزين والعلماء والباحثين وممارسين من مختلف بقاع العالم لمناقشة آخر المستجدات في حقل اللسانيات الحسابية العربية ومعالجات اللغة الطبيعية، والتحسينات التي يمكن إحداثها، حيث ناقش المؤتمر 37 ورقة بحثية من 19 دولة.