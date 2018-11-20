محاضرة في الشامخة لتثقيف أولياء الأمور بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي، محاضرة تثقيفية لأولياء أمور الطلبة بمخاطر المخدرات، وذلك في مدرسة القمة النموذجية في مدينة الشامخة.

وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، أهمية التوعية لتحصين الأبناء من الوقوع في مستنقع الإدمان عبر تطوير مهارات الأمهات والآباء، في هذا الجانب. وذكر أن للمخدرات أضراراً متعددة على أمن المجتمع، حفاظاً على نشأة جيل سويّ يتمتع بالإدراك والتطوّر والتقدم، حريص على عائلته ومجتمعه ووطنه، موضحاً أن فتح باب النقاشات الأسرية بإيجابية يسهم في توعية الأبناء ووقايتهم من الآفات المجتمعية.

وتحدثت المقدم موزة اليعقوبي، رئيس قسم التوعية في إدارة التوعية والمتابعة اللاحقة في «المديرية»، في المحاضرة عن الآثار السلبية للمخدرات على المجتمع، وما تسببه من دمار في العقل والسلوك. وتطرّقت إلى وسائل منع الأبناء من السقوط في وحل التعاطي، لافتة إلى مبادرة «عندنا الحل» التي تنفذها شرطة أبوظبي في إطار الوقاية من الإدمان.