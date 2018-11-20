متحدثون في ندوة نظمها «الوطني»: زايد جعل الشورى أصلاً من أصول الحكم

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد المجلس الوطني الاتحادي أمس بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي منتدى «نهج الشورى في فكر زايد» وذلك في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.

وأكد المتحدثون في المنتدى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جعل من مبدأ الشورى أصلاً من أصول الحكم وأن إرثه يضعنا أمام منظومة متكاملة لأسس الشورى الحقة، حيث وضع برؤيته الثاقبة أسس ومبادئ ودعائم المشاركة السياسية المتمثلة في الأمانة والإخلاص والقدرة على تحمل المسؤولية وكان دائماً يؤكد على أن ممارسة الشورى عبر المجلس الوطني الاتحادي إنما هي امتداد لواقع يضرب بجذوره في تاريخ المجتمع الإماراتي.

وتناول المنتدى جذور الشورى في الإمارات والانتقال من المجالس إلى المجلس الوطني الاتحادي كإحدى السلطات الدستورية الخمس، ونهج الشورى الذي تأسست عليه دولة الإمارات برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ويمثل المنتدى الذي حضره أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المهتمين والمدعوين والمتخصصين وطلبة الجامعات مقاربة منهجية ورؤية تخصصية عميقة لنهج الشورى في فكر القائد المؤسس.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها افتتحت فيها أعمال المنتدى إن المجلس الوطني الاتحادي هو ترجمة ومعنى للتطبيق الفعلي لأركان الشورى التي كانت وما زالت تعبيراً صادقاً عن فكر ورؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وعقدت الجلسة الأولى من المنتدى بعنوان «نهج الشورى في فكر زايد: دروس في نهج الشورى» برئاسة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس وشملت محورين، الأول تحدث فيه إبراهيم الحديدي الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً حول «استعراض جذور نهج الشورى في بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة ومظاهره وأهم ملامحه»، والمحور الثاني تحدث فيه أحمد بن سلطان الجابر عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً حول «عرض أبرز سمات القيادة في الفكر السياسي للقائد المؤسس واستخلاص أبرز الممارسات المتعلقة بنهج الشورى مع إخوانه القادة المؤسسين».

وعقدت الجلسة الثانية بعنوان «من المجالس إلى المجلس: مأسسة نهج الشورى في المجلس الوطني الاتحادي وفق رؤية المغفور له الشيخ زايد» برئاسة الدكتور سعيد الغفلي وكيل وزارة مساعد لشؤون المجلس- وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.