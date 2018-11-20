لطيفة بنت محمد تهنئ القيادة بذكرى المولد النبوي

المصدر: دبي - البيان

هنأت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بدبي، القيادة الرشيدة بذكرى مولد سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وعام زايد الخير وحفل اختتام الموسم الـ 20 لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بدبي، والذي يقام اليوم في المركز التجاري العالمي بدبي قاعة الملتقى برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة الجائزة، وبحضور وتشريف من سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم.

وقالت سموها: «يسعدنا ويشرفنا أن نرفع أسمى آيات التقدير والتبريكات إلى المقام السامي للوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات».